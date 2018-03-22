Порошенко подписал закон об урегулировании строительства платных дорог

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Президент Петр Порошенко подписал закон, который будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Порошенко поддержал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог, принятый Верховной Радой Украины 27 февраля 2018 года. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Он предусматривает внесение изменений в законы О концессиях, О концессии на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог, Об автомобильных дорогах, Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины, Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

Эти законы направлены на совершенствование законодательного урегулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии.

Согласно пояснительной записке к принятому Радой закона, концессионные дороги - это дороги более высокого качества, отвечающие высоким стандартам, так как главным для пользователей этих дорог будет качество и скорость движения.

Такие дороги строят для сокращения и направление маршрута в обход населенных пунктов и соединяют два населенных пункта непосредственно, сокращая путь на 50-100 км, вследствие чего уменьшатся расходы на топливо и экономится время в пути.

Закон предусматривает, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения; после принятия решения органам исполнительной власти запрещается осуществлять любые действия по предоставлению земельных участков, предусмотренных для строительства и эксплуатации этих автомобильных дорог, в пользование и/или в собственность граждан или юридических лиц.

Решение о проведении концессионного конкурса будет принимать правительство. В нем будут указываться технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, размер компенсаций концессионеру, а также маршрут альтернативного бесплатного проезда.

Также Кабмин должен определить максимальный размер платы за разовый проезд по платным дорогам и условия, по которым будут предоставляться компенсации концессионеру. Однако законом не предусмотрено предоставление концессионеру компенсаций в случае недостижения фактической интенсивности движения и при недополучении дохода.

В пояснительной записке также говорится, что механизм отвода земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог недостаточно четко урегулирован.