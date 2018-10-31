Порошенко подписал закон о возобновлении кредитования

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования №6027-д.

Соответствующие документы президент подписал во время встречи с бизнесом, передает корреспондент НВ Бизнес.

"Вокруг этого закона, подпись под которым ожидала Украина в эти дни, велось много дискуссий. Считаю, что закон об изменениях в некоторые законодательные акты о возобновлении кредитования очень необходим. Власть должна расчистить путь для восстановления экономики, а экономическое развитие невозможно без финансового ресурса", - заявил Порошенко.

Также он подписал закон об усовершенствовании функционирования финансового сектора.

По словам президента, в изменениях нуждаются механизмы корпоративного управления государственными банками.

"Сделать это прозрачнее, понятнее, более предсказуемо. Этот закон предусматривает новый порядок формирования состава наблюдательных советов, обеспечения прозрачности деятельности государственных банков, которые сегодня составляют более половины финансового сектора страны. Большинство в этих советах должны составлять независимые члены, независимые директоры", - объяснил Порошенко.

Напомним, что 3 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о возобновлении кредитования.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова отмечала, что новый закон о кредитовании уменьшает количество рисков для для банков, ведь раньше недобросовестные заемщики могли признавать недействительными договоры и залоги.