Порошенко подписал закон о легализации самостроев

Право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который разрешает легализацию объектов строительства, построенных без разрешения на проведение строительных работ до 9 апреля 2015 года.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3696 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Согласно документу, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м, а также построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

При этом, право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.

Напомним, что в первом чтении данный законопроект был принят парламентом еще осенью 2016 года.

В марте 2018 года Верховная Рада разрешила до 31 декабря 2018 года провести легализацию самостроев.