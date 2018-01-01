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Порошенко подписал закон о госбюджете на 2019 год

Сегодня, 15:21
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Президент подписал госбюджет на 2019 год

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Об этом он сообщил на 2-м Украинском женском конгрессе в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Я сейчас там подписал бюджет", - сказал он.

Напомним, что в пятницу, 23 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год.

Министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что раннее принятие государственного бюджета Украины на 2019 год позволит гораздо лучше спланировать действия власти.

5 декабря, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон О Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Теги:   Госбюджет-2019 Петр Порошенко Закон

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