Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "маски-шоу стоп-2".

Соответствующий закон он подписал во время встречи с бизнесом, передает корреспондент НВ Бизнес.

"Закон под условным названием Маски-шоу стоп 2 облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом", - написал Порошенко в Twitter.

Президент также призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене во втором чтении.



Напомним, что в сентябре Рада приняла законопроект №8490 об усовершенствовании соблюдения прав участников уголовного производства от неправомерных действий стороны следствия.

Согласно пояснительной записке к документу, он был разработан в связи с многочисленными обращениями субъектов хозяйствования о возможных фактах нарушения их прав и законных интересов правоохранительными органами во время досудебного расследования.

По словам министра юстиции Павла Петренко, закон дает возможность обжаловать неправомерную бездеятельность следственного органа, если дело рассматривается более одного года или 18 месяцев, а также дает возможность предпринимателю или гражданину требовать возмещения ущерба персонально со следователя и прокурора, которые допустили нарушения, проводя незаконные обыски или нарушения во время следственных действий.