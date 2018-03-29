Порошенко подписал закон, который меняет правила парковки

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Устанавливаются все случаи существенного препятствия дорожному движению или создание угрозы безопасности
Фото: пресс-служба президента

Устанавливаются все случаи существенного препятствия дорожному движению или создание угрозы безопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий новые правила парковки транспортных средств и взыскания штрафов за их нарушение.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.

Закон предусматривает ответственность за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Устанавливается обязательное оставление копии постановления или сообщение о решении о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, на лобовом стекле. Дело будут рассматривать инспекторы по парковке.

Закон также изменяет размер штрафов за нарушение парковки и предусматривает предоставление 50% скидки, если штраф заплатят в течение 10 банковских дней.

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