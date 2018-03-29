Порошенко назначил в состав Совета нацбезопасности главу НБУ

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Порошенко ввел в состав СНБО Смолия
Фото: НБУ

Порошенко ввел в состав СНБО Смолия

Президент Украины Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) главу Национального банка Якова Смолия.

Соответствующий указ №90 от 28 марта обнародован на сайте главы государства.

Так, президент вывел из состава СНБО бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву и назначил вместо нее ныне действующего главу – Смолия.

Напомним, что 15 марта Верховная Рада Украины поддержала назначение Смолия на должность главы НБУ. Ранее он занимал пост первого заместителя главы НБУ и руководил направлением расчетов, денежного обращения и информационных технологий.

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