Порошенко нацелился соединить евроколеей Львов и ЕС

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Евроколея увеличит значение Львова как железнодорожного хаба

Евроколея увеличит значение Львова как железнодорожного хаба

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об обсуждении проекта строительства евроколеи из Европы во Львов.

Об этом он написал в своем микроблоге на Twitter.

Напомним, что осенью прошлого года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ожидал строительство евроколеи Львов - Варшава в течение 2018 года.

Кроме того, корейская компания UNINK интересуется проектом строительства железной дороги между Варшавой и Львовом.

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