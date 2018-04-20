Порошенко нацелился соединить евроколеей Львов и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об обсуждении проекта строительства евроколеи из Европы во Львов.

Об этом он написал в своем микроблоге на Twitter.

Окрім пожвавлення авіаційного сполучення, ми також обговорюємо проект побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова, що збільшить значення Львова як залізничного хабу, полегшить життя туристам і покращить ситуацію з вантажоперевезеннями — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 апреля 2018 г.

Напомним, что осенью прошлого года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ожидал строительство евроколеи Львов - Варшава в течение 2018 года.

Кроме того, корейская компания UNINK интересуется проектом строительства железной дороги между Варшавой и Львовом.