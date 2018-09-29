Порошенко дал старт закону о "едином окне" на таможне

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Рада приняла закон с президентскими правками в начале сентября
Фото: Пресс-служба АП

Рада приняла закон с президентскими правками в начале сентября

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур на таможне.

"Это прозрачное и открытое окно для субъектов хозяйствования, открытое для бизнеса, открытое для инвестиций и точно улучшит инвестиционный климат в государстве", - сказал он во время выступления на экономическом форму в Харькове.

Напомним, 6 сентября Рада поддержала законопроект с президентскими поправками.

В законе предусматривается уменьшение количества сканируемых документов, сокращение времени, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров с 24 до 12 рабочих часов.

Закон также уменьшает предельный срок принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, с 24 до 4 часов.

Порошенко исключил из законопроекта пункты о господдержке закупки вагонов-зерновозов.

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