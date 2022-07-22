Новая денежная помощь. Кто и как может получить одноразовую выплату от «украинских сестер»
Благотворительная организация «Фонд Украинские Сестры и Киндфрендли» оказывает поддержку (Фото:NewAfrica / Depositphotos)
Благотворительная организация Фонд Украинские Сестры и Киндфрендли оказывает поддержку некоторым украинским женщинам.
Кто может получить помощь
Помощь могут получить украинки, которые имеют детей, и в результате россии против Украины оказались в затруднительном положении.
Какую помощь можно получить
От «украинских сестер» можно получить:
- единовременную финансовую помощь, оказываемую тем, кто потерял работу и средства к существованию;
- психологические и медицинские консультации;
- информацию об эвакуации.
«Мы сообщество женщин, которое помогает матерям в затруднительной ситуации. 24 февраля россия начала войну против Украины, и многие украинские одинокие матери, беременные женщины, дружины военных потеряли привычную жизнь, работу и дом. Поэтому мы собираем пожертвования со всего мира и оказываем финансовую поддержку и психологическую помощь для украинских женщин», — отмечают свою цель в организации.
Как получить помощь
Для получения помощи нужно оформить заявку через специальный телеграмм-бот.
Украинские сестры отмечают, что уже получено 40 тысяч заявок, поэтому их обработка может занять до трех месяцев.
Напомним, через платформу єДопомога можно оставить заявку на финансовую поддержку от международных организаций и проверить статус поданной заявки.
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