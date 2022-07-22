Новая денежная помощь. Кто и как может получить одноразовую выплату от «украинских сестер»

22 июля, 08:58
Благотворительная организация «Фонд Украинские Сестры и Киндфрендли» оказывает поддержку (Фото:NewAfrica / Depositphotos)

Благотворительная организация «Фонд Украинские Сестры и Киндфрендли» оказывает поддержку (Фото:NewAfrica / Depositphotos)

Благотворительная организация Фонд Украинские Сестры и Киндфрендли оказывает поддержку некоторым украинским женщинам.

Кто может получить помощь

Помощь могут получить украинки, которые имеют детей, и в результате россии против Украины оказались в затруднительном положении.

Какую помощь можно получить

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От «украинских сестер» можно получить:

  • единовременную финансовую помощь, оказываемую тем, кто потерял работу и средства к существованию;
  • психологические и медицинские консультации;
  • информацию об эвакуации.
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facebook.com/ukraniansisters
Фото: facebook.com/ukraniansisters

«Мы сообщество женщин, которое помогает матерям в затруднительной ситуации. 24 февраля россия начала войну против Украины, и многие украинские одинокие матери, беременные женщины, дружины военных потеряли привычную жизнь, работу и дом. Поэтому мы собираем пожертвования со всего мира и оказываем финансовую поддержку и психологическую помощь для украинских женщин», — отмечают свою цель в организации.

Как получить помощь

Для получения помощи нужно оформить заявку через специальный телеграмм-бот.

Украинские сестры отмечают, что уже получено 40 тысяч заявок, поэтому их обработка может занять до трех месяцев.

Напомним, через платформу єДопомога можно оставить заявку на финансовую поддержку от международных организаций и проверить статус поданной заявки.

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Редактор: Гала Конопля

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Depositphotos

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Теги:   Помощь Женщины Благотворительность Выплаты Соцсектор Война России против Украины

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