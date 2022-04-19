Нужны $50 млрд на полгода. Украина попросит страны Большой семерки о финансовой помощи — советник Зеленского 19 апреля, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам (Фото:НВ)

Украина обратилась к странам G7 с просьбой помочь закрыть дефицит государственного бюджета в размере $50 млрд в ближайшие полгода.

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Об этом в эфире национального телемарафона заявил Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, сообщает Liga.net.

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Он напомнил слова президента Владимира Зеленского, который в интервью журналистам 16 апреля сообщил, что дефицит бюджета Украины составит около 7 млрд евро в месяц.

«Этот дефицит нужно финансировать. Если вы посмотрите, на полгода — примерно $50 млрд нам нужно, чтобы забыть об этой проблеме», — сказал Устенко.

По его словам, Зеленский обратился к странам G7 с просьбой помочь закрыть этот дефицит.

Параллельно задействовано еще несколько треков, среди которых — привлечение денег на международных рынках с нулевым купоном и перераспределение специальных прав заимствований в МВФ.

«Главные расходы у нас — это наша армия и все, что касается социальной сферы. Чтобы поддерживать одно и другое, нам нужна поддержка партнеров», — сказал Устенко.

Переговоры на этот счет должны активизироваться на текущей неделе (18−24 апреля), когда в Вашингтоне будут проходить весенние встречи МВФ и Всемирного банка.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в апреле-мае дефицит госбюджета Украины может достигнуть $5−7 млрд.

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