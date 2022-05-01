После 1 мая. Все, что нужно знать о выплатах переселенцам 1 мая, 05:47 Цей матеріал також доступний українською С 1 мая 2022 года изменяются правила выплаты пособия для ВПЛ (Фото:НБУ / Flickr)

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые в результате войны россии против Украины вынужденно покинули свои дома, имеют право на получение денежной помощи. С сегодняшнего дня кое-что изменится.

В частности, с 1 мая 2022 года помощь на проживание для вынужденных переселенцев будут получать исключительно:

ВПЛ, которые переместились из регионов, где идут боевые действия или общин, находящихся в оккупации или окружении;

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ВПЛ, жилье которых разрушено или непригодно для проживания и подавших заявление на возмещение в Дія.

Напомним, пособие на проживание предоставляется гражданам Украины с марта текущего года в следующих размерах:

3000 гривен — для лиц с инвалидностью и детей;

2000 гривен — для других лиц.

Необходимым условием для получения денежного пособия на проживание является наличие официального статуса внутриперемещенного лица (ВПЛ) в утвержденном порядке.

Кроме того, адвокат советует соблюдать определенный алгоритм перед тем, как заселяться и ремонтировать поврежденное жилье.

Инфографика: створено Благодійним фондом ССС у співпраці із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Мировые организации также приобщились к финансированию украинцев в это очень сложное для нашей страны время. В частности, программой денежной помощи от ЮНИСЕФ Совместно предусмотрена дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших из-за военных действий.

Совместная программа украинского правительства и ООН предусматривает дополнительную поддержку многодетных украинских семей, а Красный Крест Украины оказывает дополнительную помощь ВПЛ в Киеве в виде ваучеров на 500 гривен.

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