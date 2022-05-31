NRC: возобновят ли регистрацию на получение выплат для ВПЛ от Норвежского совета по делам беженцев 31 мая, 07:47 Цей матеріал також доступний українською NRC — это одна из организаций, тоже имплементирующих программу финансовой поддержки ВПЛ (Фото:nrc.no)

В рамках международных программ ООН по получению переселенцами денежной помощи предусмотрены и выплаты ВПЛ от NRC — Норвежского совета по делам беженцев.

Напомним, что обязательным условием для получения денежной помощи вынужденными переселенцами является получение статуса внутри перемещенного лица (ВПЛ).

Какие выплаты для переселенцев предусмотрены международными программами

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В рамках международных программ помощи Украине через российскую агрессию предусмотрены следующие виды выплат:

выплаты от Международного Комитета Красного Креста;

ЮНИСЕФ Совместно;

выплата от агентства ООН по делам беженцев;

выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН;

выплаты от Международной организации по миграции ( МОМ);

выплаты от Норвежского совета по делам беженцев.

Что такое программа NRC для переселенцев

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) начала свою гуманитарную деятельность в Украине осенью 2014 года с открытия полевого офиса в г.Северодонецк, Луганская область

Стратегия NRC направлена на удовлетворение потребностей внутри перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавшего от конфликта населения, особенно вдоль линии разграничения в Луганской области (на подконтрольной и неподконтрольной правительству местности).

Норвезька рада у справах біженців в Україні — правова допомога / Фото: facebook.com/ua.nrc.no

Можно ли сейчас подать заявку на получение выплаты от NRC

В настоящее время регистрация на получение денежной помощи через чат-бота в WhatsApp недоступна.

«Мы временно приостанавливаем регистрацию для финальной обработки заявок от тех, кто уже успел зарегистрироваться — а это более полумиллиона человек», — отмечают в NRC.

В то же время во время этой паузы 0 800 609 844 (или +38 0 800 609 844) вы все еще сможете предоставить информацию о ваших потребностях и отзывы по вашему участию в проекте Норвежского совета по делам беженцев.

Восстановят ли регистрацию

Как сообщают в NRC, регистрация на получение денежной помощи будет возобновлена впоследствии.

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