Помощь онлайн. Как помочь людям в несколько кликов — инструкция 21 апреля, 01:09 Цей матеріал також доступний українською На платформе єДопомога отныне можно помогать онлайн из любого уголка мира (Фото:Министерство социальной политики Украины)

С 20 апреля 2022 года через платформу єДопомога можно помогать онлайн из любого уголка мира, не выходя из дома.

В Минсоцполитики отмечают, что часть людей, которые зашли на сайт и зарегистрировались как благотворители, физически не имеют возможности лично приобрести и привезти помощь нуждающимся. Именно для них — тех, кто хочет помочь — появилась новая возможность.

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Как это работает

Благотворитель выбирает заявку на помощь и оплачивает Подписку єДопомога за продукты и товары.

Человек, оставивший эту заявку, получает смс с кодом или электронным кодом подписки в личном кабинете.

На кассе в магазинах, которые присоединились к программе, человек может предъявить электронный код Подписки или продиктовать номер смс — он будет служить подтверждением оплаты за необходимые товары.

Подписку можно использовать на нужды, которые были указаны в заявке, т. е. на категории указанных товаров. Покупка алкогольных и табачных изделий в рамках программы исключена.

«Благодаря этой опции на платформе помогать адресно украинцам теперь могут люди со всего мира», — подчеркнула Министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Напоминаем, что платформа есть Помощь — это дополнительная поддержка украинцев, которая дополняет работу системы социальной защиты. Платформа предназначена для получения и оказания благотворительной помощи в формате «от человека к человеку».

Возможности платформы єДопомога

На платформе єДопомога можно:

1. Получить пособие. Если вы нуждаетесь в поддержке, регистрируйтесь на платформе и оставляйте свою заявку на помощь. Она может включать в себя пищевые продукты, средства гигиены, лекарства и т. д.

2. Помочь онлайн. Если у вас есть возможность и желание поддержать пострадавших от войны людей, можете сделать это в несколько кликов. Неважно, в Украине вы находитесь или за границей. Выберите заявку, по которой готовы помочь.

Оплатите потребность через Подписку есть Помощь. Человек, который оставлял заявку, получит смс с кодом или электронным кодом Подписки, который сможет использовать на покупку нужных ему товаров в магазинах-партнерах платформы. Пока это магазины:

Сильпо;

Le Silpo;

Фора;

Thrash!Траш!;

Fozzy C&C.

Возможность приобретения алкогольных и табачных изделий исключена .

3. Помочь из рук в руки.

Если вы хотите помочь другим и лично передать указанные в заявке товары, выберите на платформе єДопомога помочь из рук в руки. Есть возможность фильтрации заявок. Самостоятельно выбирайте область, город, категорию товара. После того, как вы взяли заявки в работу, с вами свяжется оператор контакт-центра и передаст контакты лицу, которому необходима эта помощь.

В каких регионах оказывается помощь

Это зависит от типа помощи:

1. Помощь из рук в руки. Человек, нуждающийся в помощи оставляет заявку, в которой описывает какая помощь нужна. Благотворитель, готовый помочь откликается на эту заявку. Возможность помощи и скорость зависит от того, какая помощь необходима и куда ее нужно передать. К примеру, если помощь нужно доставить близко к зоне активных боевых действий, то такую заявку благотворителю будет обработать гораздо труднее.

2. Помощь онлайн. Человек, нуждающийся в помощи оставляет заявку, в которой описывает какая помощь нужна. Благотворитель, который готов помочь откликается и переводит средства на подписку. Это как пополнение виртуального счета, средства с которого можно потратить только на товары, за исключением табака и алкоголя. Получить такую помощь можно только в магазинах наших партнеров. Список и адрес таких магазинов указаны у нас на сайте.



Как быстро обрабатывается заявка

Это зависит от следующих факторов:

вида помощи, в которой вы нуждаетесь;

вашего местопребывания;

скорости, с которой на заявку отзовется благотворитель, готовый помочь вам.

Почему заявку долго не обрабатывают

Если заявка долго не обрабатывается, значит, на нее пока не откликнулся благотворитель, который может вам помочь. Постоянно идет работа по привлечению новых благотворителей.

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