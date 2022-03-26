Восстановление после войны. ЕС создаст трастовый фонд солидарности с Украиной

26 марта, 02:14
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В ЕС согласились создать трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны (Фото:alexeynovikov / Depositphotos)

В ЕС согласились создать трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны (Фото:alexeynovikov / Depositphotos)

Лидеры стран-членов ЕС согласились создать трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после прекращения войны россии против Украины.

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на сообщение Европейского Совета о результатах саммита к лидерам ЕС, который длился 24-25 марта.

Лидеры стран Евросоюза также призвали международных партнеров принять участие в этой работе, а подготовку начать «без промедлений»

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Европейский Совет призвал Еврокомиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине осуществить необходимые реформы.

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Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что ЕС рассматривает возможность создания такого фонда, чтобы помочь оказывать основные услуги в стране и удовлетворять неотложные потребности граждан.

«Фонд предоставит ликвидность для продолжения поддержки власти и в долгосрочной перспективе станет основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий», — отметил Шарль Мишель.

Напомним, страны Евросоюза объединят усилия при закупке газа.

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Редактор: Гала Конопля

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Теги:   Евросоюз Трастовый фонд Европейский совет Шарль Мишель Война России против Украины

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