Восстановление после войны. ЕС создаст трастовый фонд солидарности с Украиной 26 марта, 02:14 Цей матеріал також доступний українською В ЕС согласились создать трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны (Фото:alexeynovikov / Depositphotos)

Лидеры стран-членов ЕС согласились создать трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после прекращения войны россии против Украины.

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на сообщение Европейского Совета о результатах саммита к лидерам ЕС, который длился 24-25 марта.

Лидеры стран Евросоюза также призвали международных партнеров принять участие в этой работе, а подготовку начать «без промедлений»

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Европейский Совет призвал Еврокомиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине осуществить необходимые реформы.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что ЕС рассматривает возможность создания такого фонда, чтобы помочь оказывать основные услуги в стране и удовлетворять неотложные потребности граждан.

«Фонд предоставит ликвидность для продолжения поддержки власти и в долгосрочной перспективе станет основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий», — отметил Шарль Мишель.

Напомним, страны Евросоюза объединят усилия при закупке газа.

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