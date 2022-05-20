Всем миром. Большая семерка выделит Украине почти $20 млрд финансовой помощи 20 мая, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Министры финансов стран G7 и директор МВФ на встрече в Кенигсвинтере, Германия (Фото:Thilo Schmuelgen / Reuters)

Министры финансов стран G7 договорились предоставить Украине $19,8 млрд финансовой помощи.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом говорится в коммюнике по итогам министерской встречи Большой семерки в Кенигсвинтере, Германия, сообщает Reuters.

Видео дня

«В 2022 году мы мобилизуем $19,8 млрд бюджетной поддержки, включая $9,5 млрд новых обязательств… с тем, чтобы помочь Украине закрыть финансовые разрывы и продолжить обеспечивать базовые потребности украинских граждан», — говорится в документе.

Также предполагается выделение дополнительной помощи для госпредприятий и частного сектора на Украине, — она пойдет в том числе через ЕБРР.

«Мы должны гарантировать способность Украины защищать себя, поэтому мы здесь занимаемся сбором средств для обеспечения ликвидности украинского правительства», — заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в кулуарах встречи, сообщает Bloomberg.

Он добавил, что «правительство Украины не должно беспокоиться о финансировании своих государственных нужд» в ближайшие месяцы.

«Я думаю, что это очень хороший сигнал о том, что страны G-7 стоят плечом к плечу с Украиной, потому что они не только защищают себя, но и защищают наши ценности», — сказал Линднер.

Также сообщается, что лидеры G-7 соберутся в Баварии в конце июня, где должно быть принято решение о более крупном пакете помощи для Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.