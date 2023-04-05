Финансовый ленд-лиз. Что Украина обещает сделать в обмен на $115 млрд помощи от МВФ и западных партнеров — план действий 5 апреля, 20:15 Сюжет Эксклюзив NV Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева. МВФ готов к любым сценариям развития экономики Украины (Фото:ОП)

Украина получила первый транш $2,7 млрд от МВФ в пределах новой программы расширенного финансирования на $15,6 млрд. Это часть общего пакета помощи Украине на $115 млрд следующие 4 года. Какие обязательства взяло государство, чтобы получить эти средства?

МВФ впервые согласовал расширенную программу финансирования для находящейся в состоянии полномасштабной конвенционной войны страны. В ходе мониторинговой программы Украина смогла убедить экспертов МВФ: государство способно в условиях идеального экономического шторма поддерживать макрофинансовую стабильность.

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После получения 3 апреля первого транша МВФ в дальнейшем деньги будут выплачиваться Украине по итогам ежеквартальных пересмотров программы. Всего в этом году страна рассчитывает получить от МВФ еще $1,8 млрд (два транша по $0,9 млрд).

В условиях войны, когда экономика Украины упала на 30%, помощь со стороны МВФ и других партнеров, равно как и предоставление вооружения, является залогом выживания государства.

В тексте меморандума указано, что цель программы состоит в восстановлении фискальной и долговой стабильности и вступлении Украины в Европейский Союз.

В целом, Украина получит беспрецедентный объем финансовой поддержки — $115 млрд, отметил глава НБУ Андрей Пышный. Из чего она состоит? Ориентировочно $15 млрд — МВФ, $20 млрд — реструктуризация долгов, $60 млрд — льготные кредиты, $20 млрд — гранты. «Эта программа уникальна со всех точек зрения. Во-первых, МВФ трансформировал свое видение кредитных политик. Это поможет не только Украине, но и другим странам, которые испытывают влияние экзогенных факторов и неопределенности. Во-вторых, в программу заложена вариативность — сценарий А и Б, базовый и негативный. Третье — это то, что МВФ, работая над новой программой, объединил усилия участников донорской коалиции, партнеров Украины в целостный пакет финансовой поддержки и зафиксировал устойчивые комитменты, — комментирует Пышный. — На первые 12 месяцев программа МВФ и имеющийся пакет финансовой поддержки партнеров в комплексе с внутренними мерами покрывают нашу потребность. Динамика и прогресс программы будут зависеть от выполнения взятых обязательств, зафиксированных в виде структурных маяков, количественных параметров и индикативных показателей. Программа построена на базовом сценарии, но содержит описание плана Б и четкое понимание, что при негативном развитии событий потребность в финансировании может быть больше, а значит, и финансовые заверения партнеров могут возрасти по сравнению с базовым сценарием».

NV Бизнес ознакомился с меморандумом МВФ и выделил основные цифры и факты, на которые следует обратить внимание.

Базовый и негативный. На каком макропрогнозе основывается новая программа МВФ