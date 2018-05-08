Помещение научного института отдадут под частное производство солнечных панелей

В Киеве помещения НИИ стройпроизводства сдадут в аренду

Фонд госимущества Украины (ФГИ) намерен сдать в аренду помещения Научно-исследовательского института строительного производства для размещения в них производства солнечных панелей.

Соответствующее объявление размещено в газете Ведомости приватизации 8 мая, передает Интерфакс-Украина.

Площадь помещений под аренду – 2,7 тыс. кв. м. Максимальный срок аренды – почти три года.

В них планируется разместить непосредственно производство солнечных панелей, а также фирменный магазин по продаже солнечных батарей и комплектующих к ним. Там же будет размещен и объект по бытовому обслуживанию населения.

Отметим, что в Киеве производством солнечных батарей занимается Квазар, расположенное в другой части города (массив Нивки).

Ранее сообщалось, что в Виннице решили построить завод по производству солнечных батарей. Планируется, что это будет экологически чистое производство.