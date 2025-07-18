Поздно опомнились. Польские производители требуют разблокировать импорт одного из украинских товаров

18 июля, 10:27
Протесты польских фермеров на границе с Украиной против импорта украинской агропродукции (Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Польские производители растительного масла требуют разблокирования импорта рапса из Украины. Они оценивают, что дефицит сырья в сезоне 2025/2026 годов достигнет не менее 0,5 миллиона тонн, что негативно повлияет на польские перерабатывающие заводы

Об этом пишет издание Money.pl.

Польская ассоциация производителей масла (PSPO), которая представляет 95% масложировых заводов Польши, обратилась к премьер-министру Дональду Туску с просьбой вмешаться во внесение изменений в постановление Министерства развития и технологий от 15 сентября 2023 года, которое запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Причиной, как заявляет ассоциация, является прогнозируемый дефицит рапса на польском рынке.

По данным PSPO, ожидается, что этот дефицит достигнет не менее 0,5 миллиона тонн в сезоне 2025/2026.

Ассоциация отметила, что ситуация отечественной масличной промышленности уже «чрезвычайно сложная». Она уже испытывает дефицит сырья на сезон 2024/2025, учитывая перерабатывающие мощности масличных заводов, которые превышают 4 миллиона тонн рапса в год.

Генеральный директор PSPO Адам Стемпень отметил, что постановление 2023 года запретило импорт рапса из Украины, но в то же время не запретило импорт растительного масла, что влияет на польские перерабатывающие заводы.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада ввела 10% экспортную пошлину на сою и рапс.

Договоренности по обновлению соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС предусматривают существенное увеличение квот на экспорт чувствительной агропродукции в ЕС по сравнению с теми, которые действовали до введения автономных торговых преференций (ATM) в 2022 году.

С 6 июня 2025 года Евросоюз официально вернул квоты для Украины.

В январе польские фермеры провели акцию протеста в Варшаве против импорта агропродукции из Украины и политики ЕС, которая, по их мнению, является «вредной».

Редактор: Александр Дмитриенко

Теги:   Польша экспорт агропродукции рапс Масло Сельское хозяйство Ограничения Агропродукция

