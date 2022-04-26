Варшава разбушевалась. Польша ввела санкции против 35 компаний и 15 граждан РФ, в списке Газпром и КамАЗ, Фридман и Сечин 26 апреля, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Польша ввела санкции против российских компаний и бизнесменов (Фото:gov.pl)

Польша ввела санкции против целого ряда российских компаний и олигархов. Помимо уже привычных по спискам США, ЕС и Великобритании имен, там есть и новые фигуранты.

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Полный список лиц и компаний, подпавших под санкции опубликовало министерство внутренних дел Польши 26 апреля.

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В частности, под санкции подпали крупнейшие энергетические компании РФ: Газпром и НОВАТЭК (вместе с польской «дочкой» Novatek Green Energy).

Санкции в отношении Газпрома предусматривают заморозку осуществления прав на акции, другие ценные бумаги и дивидендов.

Санкции в отношении Новатэка предусматривают заморозку активов, а в отношении его краковской «дочки» — еще и исключение из процедур госзакупок.

В числе других компаний из санкционного списка — Акрон, ФосАгро, КамАЗ, Kaspersky Lab, Северсталь, Еврохим, Wildberries, СУЭК, Sulzer, Фаберлик и др.

В список лиц, подпавших под санкции Польши, вошли Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Игорь Сечин, Михаил и Саит-Салам Гуцериевы, Андрей и Александр Мельниченко, Алексей Мордашов, Вячеслав Кантор, Виктор Вексельберг, Татьяна Бакальчук, Евгений Касперский, Борис Нуралиев, Алексей Нечаев.

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