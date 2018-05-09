Польша возбудила дело из-за реализации Северного потока - 2

UOKiK заключил, что Газпром и так доминирует на польском рынке газа

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против Газпрома и пяти зарубежных компаний (Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall), ответственных за финансирование газопровода Северный поток - 2.

Как сказано на сайте ведомства, в 2016 году польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями совместного предприятия для строительства Северного потока - 2 и решили, что это привести к ограничению конкуренции.

UOKiK подозревает, что компании, несмотря на запрет со стороны Польши, совместно реализуют проект, финансируя Северный поток - 2.

Антимонопольный регулятор может оштрафовать Газпром, Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall на 10% от годовой выручки или потребовать продажи части активов совместного предприятия, продажи контрольного пакета акций или роспуска СП.

UOKiK заключил, что Газпром и так доминирует на польском рынке газа, а новый проект может еще больше укрепить его переговорную позицию с польскими клиентами.

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Северный поток - 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток - 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.