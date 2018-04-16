Польша упрощает трудоустройство украинских медсестер

Сейчас в Польше работает около 90 медсестер из Украины.

Министерство здоровья Польши рассматривает возможность упрощения трудоустройства медсестер из Украины.

Об этом сообщил польский ежедневник Rzeczpospolita, передает Польское радио.

Речь идет о дополнении высшего образования в Польше согласно требованиям Европейского Союза. Это должно решить проблему нехватки персонала в стране.

Сейчас в Польше работает около 90 медсестер из Украины.

Согласно данным Высшей палаты медсестер и акушерок, треть медсестер в Польше – в пенсионном возрасте. То есть около 73 тыс. человек (всего в Польше 220 тыс. медсестер) могут выйти на пенсию.

Именно поэтому польскими властями рассматривается возможность принимать представительниц этой профессии из других стран. Среди требований – свободно владеть польским языком.

Лица, не являющиеся гражданами ЕС, проходят процедуру подтверждения диплома. Такой возможности нет в случае младших медицинских специалистов из Украины, а в случае высшего образования этот процесс очень сложный.

Напомним, что в целом в 2017 году Польша предоставила украинцам 1,7 млн временных разрешений на работу.

Отметим, что с начала 2018 года в Польше изменились условия оформления сезонных работников-иностранцев. Заявления польских предпринимателей о намерении поручить работу иностранцу заменили платными разрешениями на сезонные работы, которые не могут продолжаться дольше 9 месяцев в течение календарного года, срок отсчитывается с даты въезда иностранца в Польшу. Разрешение на работу будет стоить 30 злотых (около 240 грн).