Польша начала задерживать нелегально работающих украинцев

По всей Польше Пограничная служба республики проводит проверки компаний на предмет нелегального трудоустройства иностранцев. При этом чаще всего жертвами нечестных работодателей становятся граждане Украины.

Об этом сообщает Радио Польша.

Издание отмечает, что иностранцы работают без действительных документов, иногда даже без визы.

"На днях сотрудники Пограничной службы провели проверку агентства по трудоустройству в Гданьске. Агентство нелегально трудоустроило 134 иностранцев, в том числе 126 граждан Украины и 8 граждан Беларуси", - сообщил пресс-секретарь морского командования Пограничной службы капитан Анджей Юзьвяк.

При этом санкции в таком случае грозят как нечестным владельцам, так и незаконно нанятым работникам. Владельцам агентства грозит штраф до 30 тыс. злотых (около 241 тыс. грн по текущему курсу), а нелегально трудоустроенные украинцы и белорусы будут вынуждены покинуть территорию Польши.

В 2017 году Польша предоставила украинцам 1,7 млн временных разрешений на работу.

Отметим, что с начала 2018 года в Польше изменились условия оформления сезонных работников-иностранцев. Заявления польских предпринимателей о намерении поручить работу иностранцу заменили платными разрешениями на сезонные работы, которые не могут продолжаться дольше 9 месяцев в течение календарного года, срок отсчитывается с даты въезда иностранца в Польшу. Разрешение на работу будет стоить 30 злотых (около 240 грн).

В 2017 году Польша предоставила украинцам 1,7 млн временных разрешений на работу.