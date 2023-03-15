Избавиться от зависимости от «русского мира». Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной — Моравецкий 15 марта, 17:57 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной в нескольких направлениях, в частности, по добыче газа в западной Украине и созданию энергетического моста Жешув — Хмельницкая АЭС.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.



По его словам, Варшава может избавить весь регион энергетической зависимости от «русского мира». Он отметил, что в национальных интересах Польши развитие сотрудничества с Украиной и другими странами-соседями в сфере энергетики, в частности, в контексте совместных геологоразведочных проектов.

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«Нас уже сегодня приглашают в общие георазведывательные проекты по добыче в Украине. Конечно, там должен наступить мир, но такие проекты возможны. Переговоры касаются разных сфер, в том числе газоразведки в западной Украине», — сообщил Моравецкий.

Он отметил, что украинская сторона также приглашает к сотрудничеству модернизацию энергетического сообщения Жешув-Хмельницкая АЭС. По его словам, «это сочетание, комбинация может универсальным образом помочь усилению энергетической безопасности как Польши, так и Украины».

Моравецкий добавил, что переговоры с украинской стороной также касаются сообщения между Ровенской АЭС и городом Холм.

Польский премьер также заявил о стремлении Польши стать энергетическим и, прежде всего, газовым хабом в Центральной Европе, укрепляя свою позицию в этой части Европы. Он отметил, что Польша строит газовые интерконнекторы с соседними странами, расширяет нефтепорт в Гданьске и создает плавающий терминал для сжиженного газа. По его словам, в будущем этой инфраструктурой смогут пользоваться партнеры Польши из Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

Польская нефтегазовая компания PGNiG SA и украинская группа компаний ЕРУ еще в 2019 году подписали соглашение о разведке и добыче газа во Львовской области. В 2021 году польский нефтегазовый гигант объявил о покупке газодобывающей компании в Украине с месторождением на границе.

В 2021 году Моравецкий заявлял, что его страна заинтересована в добыче газа в Украине.