Пока Запад колеблется. Китай и Индия увеличивают закупки нефти в России по выгодной цене

21 апреля, 17:30
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НВ Премиум
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Компании предлагали увеличить перечень информации, которую можно будет не разглашать, но МЭР не принял это (Фото:Фото: geographyofrussia.com)

Компании предлагали увеличить перечень информации, которую можно будет не разглашать, но МЭР не принял это (Фото:Фото: geographyofrussia.com)

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Западные страны раздумывают над введением эмбарго против российских углеводородов. Это дает повод азиатским «тиграм» увеличивать закупку нефти из России на фоне уменьшения ее цены.

Несмотря на военное вторжение России в Украину, Япония, Южная Корея, Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть. Об этом пишет японское издание Nikkei Asia, ссылаясь на данные агентства Refinitiv, отслеживающего движение танкеров. НВ Бизнес публикует перевод сокращенной версии материала.

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С 24 февраля по 18 апреля из России отправилось 380 танкеров с нефтью. За аналогичный период прошлого года этот показатель был несколько меньше — 357 танкеров.

115 из них направлялись или направляются в Азию: 52 в Китай, 28 в Южную Корею, 25 в Индию, девять в Японию и один в Малайзию. Количество танкеров в Индию увеличилось в восемь раз год к году, в Китай — на 33%. Для остальных государств показатели снизились на 16%.

Из крупных западных экономик только США и Великобритания объявили о прекращении импорта российской нефти. Отдельно энергетические компании, такие как BP и Shell, заявили, что больше не будут покупать нефть в России из-за сочетания давления акционеров, репутационных рисков и логистических сложностей.

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Это привело к уменьшению стоимости нефти марки Urals в Европе примерно на 30%, со $111 до $78 за баррель. Более низкие цены спровоцировали дополнительные закупки от стран, готовых вести бизнес с Россией.

«Я бы поставила национальные интересы моей страны во главу угла… Прежде всего, топливо доступно и доступно со скидкой. Почему бы мне его не покупать?» — заявила Нирмала Ситхараман, министр финансов Индии. Ее страна закупила дополнительные объемы нефти, потому что получает большую скидку по сравнению с довоенными ценами.

Вандана Хари, основатель и генеральный директор сингапурской компании Vanda Insights, проводящей макроанализ глобального рынка нефти, сказала, что российская нефть является «привлекательным вариантом» для покупателей, не сталкивающихся с общественным контролем своих закупок.

«Правительство не давит на компании в Сингапуре, чтобы те избегали российской нефти, а компании в Азии, в общем-то, не находятся под пристальным вниманием, чтобы занять корпоративную позицию против Москвы», — сказала Хари.

Министерство энергетики Индонезии утверждает, что страна в последние годы не покупала российскую нефть, но возможные планы сделать это вызвали напряженные дебаты в стране.

Даниэль Гербер, генеральный директор компании Petro-Logisitics, наблюдающей за танкерами, сказал Nikkei, что две страны, скорее всего, воспользуются ситуацией, чтобы покупать больше российской нефти. «Хотя импорт в марте значительно не увеличился, мы думаем, что в течение следующих двух-трех месяцев будет наблюдаться увеличение этих объемов», — сказал Гербер.

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Азиатские покупатели часто указывают на продолжение закупок Западом, чтобы оправдать собственную покупку российской нефти.

Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил, что Европа в марте купила у России на 15% больше нефти и газа, чем месяцем ранее. «Большинство [основных покупателей нефти и газа из России] находятся в Европе», — сказал он, отметив, что Индия покупает у России менее 1% от общей потребности в нефти.

Он уверен, что за два-три месяца список крупнейших покупателей российской нефти не сильно изменится.

Хари из Vanda Insights повторяет это мнение. «Бойкот некоторых поставок западными компаниями — это символизм и создание видимости, не больше», — сказала она.

Данные мониторинга танкеров показывают, что с 1 марта по 15 апреля 41 судно направлялось в Нидерланды, 36 в Италию и девять в Германию.

Но после массовых убийств мирного населения в украинском городе Буча давление на российскую энергетику увеличивается.

Дебаты по энергетическому бойкоту России продолжаются, но логистические вопросы становятся большим препятствием для дальнейших закупок нефти для Азии нефти в РФ.

«Поскольку у нас нет своих танкеров, нам становится все труднее найти танкеры, идущие в Россию. Судоходные компании становятся все более осторожными по поводу отправки судов в Россию, даже если это Дальний Восток, а не Черное море», — сообщил представитель Taiyo Oil. Некоторые страховщики также отказываются страховать грузы российских танкеров, перевозящих российскую нефть, добавили в компании.

Из-за роста расходов на фрахт танкеров в российские порты, Taiyo Oil ищет альтернативные поставки с Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Редактор: Артем Ильин

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Теги:   Китай Япония Нефть Индия Эмбарго Санкции против России Танкер Война России против Украины

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