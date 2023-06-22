Ущерб экологии от подрыва россиянами Каховской ГЭС превышает 1,5 млрд долларов — Шмыгаль 22 июня, 00:46 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Правительственный портал)

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какой ущерб страна-террорист Россия, предварительно, нанесла Украине, в том числе подрывом Каховской ГЭС.

Во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне он рассказал, что Киев с помощью Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН провел две оценки ущерба и нужд на восстановление (RDNA). По состоянию на 24 февраля 2023 года сумма составляла 411 млрд долларов — при этом она не включает еще много ущерба, в частности, от российского теракта на Каховской ГЭС.



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По словам премьера, финансировать восстановление Украины можно путем конфискации российских активов, за деньги из украинского бюджета, благодаря помощи международных партнеров, привлечения частного капитала и инвестиций.



Инфографика: NV

Агентство AFP со ссылкой на выступление Шмыгаля сообщает, что экологический ущерб в результате российского экоцида на Каховской ГЭС предварительно оценивается в 1,5 млрд долларов и не включает ущерб сельскому хозяйству, инфраструктуре, жилым домам, а также стоимости восстановления самой станции.



Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне мешают эвакуации, обстреливают спасателей и гражданских.

По данным ГСЧС, по состоянию на 21 июня на правом берегу Херсонской области подтоплены три населенных пункта, на временно захваченном левом — 17 населенных пунктов. Предварительное количество погибших в результате российского теракта — 21.

В МВД сообщили, что Днепр возвращается в русло, в котором был 70 лет назад.