«Пострадает левый берег Днепра». Каковы последствия уничтожения Каховской ГЭС для агробизнеса и вырастут ли херсонские арбузы — интервью 6 июня, 14:14 Сюжет NV Премиум Херсонские аграрии — на грани выживания, считает Сергей Иващенко (Фото:Украинская зерновая ассоциация)

Исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко — об урожае в Херсонской области, херсонских арбузах и последствиях теракта на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска частично взорвали Каховскую ГЭС — тысячи тонн воды заливают города и села в Херсонской области. Эксперты уже сейчас говорят, что для ликвидации последствий катастрофы нужен будет не один год, а к тому времени промышленные предприятия, Крымский полуостров и Запорожская АЭС будут испытывать дефицит воды. Под ударом — аграрии, которые выращивают овощи, фрукты и зерновые культуры. Какое влияние на аграрную отрасль окажет подрыв Каховской ГЭС — в интервью NV рассказал исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

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Какие последствия для аграриев будет иметь подрыв Каховской ГЭС?

От этого больше страдает оккупированный левый берег Херсонской области, где расположено основное производство аграрной продукции. На самом деле здесь целых две трагедии — сначала подтопление, а потом падение уровня воды. Первое — это подтопление ферм по выращиванию овощей, фруктовых садов, ягодных полей, зерновых и масличных культур. У нас нет статистики посева на оккупированных территориях. Однако в 2021 году, который был рекордным, Херсонская область собрала чуть более 4,5 млн т зерновых и масличных культур. В частности чуть более 2 млн т пшеницы, 1 млн т ячменя, около 0,5 млн т подсолнечника и столько же кукурузы.

Очевидно, в оккупации аграрии не засевали такие большие площади. А это 1,3 млн га в Херсонской области, из которых подавляющее большинство расположены на левом берегу Днепра. Когда вода осядет, будут наблюдаться проблемы с поливом, ведь уровень воды значительно упадет. Херсонская область — одна из тех, где хорошо развиты ирригационные системы, поэтому аграрии, очевидно, будут недополучать воду. Ее будет недостаточно в Днепре, и это большая проблема.

Это повлияет на выращивание овощей. Что будет с херсонскими арбузами?

Арбузы обычно выращивают на левом берегу Днепра. Поэтому проблема с их поставками будет. И даже усилится.

Последние месяцы мы наблюдали повышение уровня воды в среднем Днепре, что было связано с действиями российских агрессоров. Это может привести к более негативным последствиям. Больший уровень воды на 30−40 см в реке, соответственно, больший объем воды будет сбрасываться через поврежденную дамбу.

Это повлияет на аграриев в других областях?

Будем надеяться, что волна остановится на Херсонской области и дальше не пойдет. Поэтому, будем надеяться, подтопление не выйдет за пределы области. Однако будет однозначно проблема для полива полей и в соседних областях. Все будет зависеть и от локализации проблемы, от работы ГСЧС, служб, которые будут спасать Херсонскую область.

Можно ли говорить, что в этом году урожая в Херсонской области вообще не будет?

Надеемся, что все будет не столь категорично. По нашим прогнозам, которые обновляем ежемесячно, то без учета оккупированной Херсонской, части Запорожской, Луганской и Донецкой областей, урожай зерновых и масличных составит 68 млн т. Это втрое больше, чем нужно для внутреннего потребления в Украине.

Юг славится производством пшеницы и ячменя, здесь выращивают большинство этих культур. На севере, в центре и на западе — кукурузу и подсолнечник.

Пострадает ли речная логистика?

С начала вторжения нижняя часть реки Днепр практически не работала. Лишь недавно начали навигацию по среднему Днепру, выше Каховки. Однако в этом году высокий уровень воды не позволял проводить шлюзование. Мы надеялись, что в конце июня уровень воды упадет и это позволит возобновить навигацию. Однако теперь это под вопросом.

Из-за подрыва Каховской ГЭС пострадает инфраструктура. На Днепре построен ряд портовых терминалов и элеваторов, которые могут быть подтоплены. В них хранится зерно.

Уже можно хотя бы приблизительно оценить потери?

В Херсонской области существенно пострадают ирригационные системы — они будут вымыты или повреждены, если они там до сих пор есть. Возможно, оккупанты их выкопали и вывезли. Урожайность существенно упадет. Однако убытки пока трудно оценивать. Можно точно сказать, что сейчас речь идет о выживании аграриев, которые работают в Херсонской области.