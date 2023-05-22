Даже не надейтесь. Евросоюз не будет снимать санкции с российских банков из-за зернового соглашения 22 мая, 09:15 Петер Стано, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (Фото:Скриншот / YouTube/ Studio Hitex)

Евросоюз может снять санкции с Россельхозбанка только после завершения российской агрессии против Украины.

Об этом российским СМИ заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Коммерсантъ.

«Что касается деSWIFTинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами», — сказал Стано. Он отметил, что ограничения могут быть смягчены или отменены только после завершения войны.

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По мнению представителя внешнеполитической службы ЕС, беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море мешают только боевые действия в Украине.

Он считает, что конфликт «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности». Однако Стано отметил, что санкции Брюсселя не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией между Россией и третьими странами и между ними «по-прежнему существуют варианты платежей».

Как сообщалось, 17 мая Соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено еще на два месяца. В РФ завили, что переподключение Россельхозбанка к SWIFT является ее требованием в рамках зернового соглашения.

Также сообщалось, что США разрешили банку JPMorgan обрабатывать платежи Россельхозбанка, чтобы не подключать его к SWIFT.