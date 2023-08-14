Разложил по полочкам. Шмыгаль рассказал об уровне выполненных ремонтов в каждой отрасли энергетики 14 августа, 10:12 Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Кабинет министров понимает высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему зимой, поэтому в Украине формируют многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По АЭС: отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте.

По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных.

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По ТЭЦ: отремонтировано 70%.

По ГЭС: отремонтировано и находятся в ремонте 32 агрегата.

Укрэнерго почти на 80% отремонтировало магистральные сети.

Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния", — написал он.

По словам премьера, ремонтная кампания идет по плану.

Он также добавил, что целью Кабмина является замена 50 млн ламп накаливания на светодиодные, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Как сообщалось, в Украине расширили программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую правительство реализует совместно с Евросоюзом. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие.