Поддержка экспорта, НБУ присматривается к криптовалютам, Uber по-старинке и другие деловые новости дня

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ТОП главных новостей бизнеса за 7 февраля от НВ Бизнес.

МВФ сделал шаг к выделению следующего транша Украине

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) 12 февраля прибудет в Киев для проведения технических консультаций с украинскими властями.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, специалисты проведут технические консультации с украинскими властями.

Кабмин создал Экспортно-кредитное агентство

Кабинет министров создал агентство, которое займется продвижением украинских товаров за рубеж. Решение о создании Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) в форме частного акционерного общества принято на заседании правительства 7 февраля.

Основной целью работы агентства будет содействие экспансии украинских товаров и услуг. ЭКА будет осуществлять страхование экспортных кредитов, внешнеэкономических договоров, прямых инвестиций из Украины.

Нафтогаз почти договорился с Газпромом

Нафтогаз Украины провел переговоры с российским Газпромом и рассчитывает, что до конца февраля стороны смогут имплементировать решение Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа.

"Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано, и мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (арбитража – ред.) в части контракта купли-продажи", - сообщил глава НАК Андрей Коболев.

НБУ хочет урегулировать криптовалюты

Национальный банк Украины выступает за скорейшее создание совместной рабочей группы с регуляторами и участниками рынка для разработки и принятия нового законопроекта, который бы урегулировал вопрос криптовалют в Украине.

"Нужен новый документ, в котором будет четко определен статус того же майнинга, тех же криптовалют, виртуальных валют в целом, ICO и технологий блокчейн", - подчеркнул сообщил руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари. По его словам, это необходимо сделать как можно скорее.

Uber можно будет вызвать по телефону

Cервис вызова такси Uber тестирует в Украине альтернативный для компании способ вызова автомобиля – звонок на короткий номер телефона.

Часть пользователей уже получила сообщение о том, что компания запускает этот сервис. Заказать поездку можно по номеру 9988, но только в определенное время дня.





Такими были главные деловые новости среды.