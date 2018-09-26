Под Киевом построят пять новых транспортных развязок

Госагентство автомобильных дорог совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) построят пять транспортных развязок в пригороде Киева.

Об этом сообщили на Facebook-странице Укравтодора.

Так, для повышения безопасности на подходах к Киеву, развязки появятся на дороге М-06 поворот к массиву Чайки (км 15+668), в с. Белогородка (км 20+029) и в с. Стоянка (км 21+767), а также на дороге М-05 поворот в с. Чабаны (км 15+390) и на с. Боярка (км 21+847).

Все проекты реализуются за счет средств займа международных финансовых организаций - ЕБРР и ЕИБ.

Проектно-сметная документация проекта прошла комплексную государственную экспертизу, получила положительный экспертный отчет Укргосбедэкспертизы и утверждена приказом Укравтодора.

Строительство может начаться уже в следующем году после завершения тендерных процедур.