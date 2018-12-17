Почти треть бюджета. В Минфине рассказали, сколько Украина потратит на выплату госдолга в следующем году
Заместитель министра финансов Сергей Верланов сообщил, что в 2019 году на выплату и обслуживание внешнего и внутреннего долгов Украина потратит 417 млрд гривен или почти треть бюджета.
Как сообщается на сайте Минфина, об этом он рассказал в телепрограмме Перша шпальта.
Заместитель министра назвал следующий год годом " самого большого вызова в истории Украины по финансированию внешнего и внутреннего долга".
"На их погашение и обслуживание в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 млрд гривен. Это почти треть бюджета. Эти долги созданы не сегодня, они созданы предыдущими правительствами, и по ним пришел, как говорят американцы, pay day", отметил Верланов.
По его словам, месяцами пиковой долговой нагрузки на бюджет станут февраль, май и сентябрь.
Заместитель министра убежден, что новая программа с МВФ и консервативный бюджет на следующий год помогут Украине оплатить и обслуживать государственные долги.
"В целом Минфин смотрит на выполнение бюджета этого и следующего года если не с оптимизмом, то по крайней мере со спокойствием. Все, что нужно было сделать, мы сделали. Риски известны, мы ими управляем, у нас есть план В, план С", - заверил Верланов.
Напомним, 9 декабря глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что в 2019-2020 годах Украина должна выплатить по внешнему государственному долгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи.