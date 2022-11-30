«Ружье выстрелит, в рукаве кое-что есть». Малюська рассказал, что происходит с исполнением закона об олигархах 30 ноября, 09:58 Министр юстиции Денис Малюська (Фото:Руслан Ходисько, пресс-служба Минюста)

Имплементацию закона об олигархах сдерживают два фактора — отсутствие вывода Венецианской комиссии о нем и война.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Интерфакс-Украина.

«Вывода сейчас нет и, более того, насколько я понимаю, Венецианская комиссия смотрит на то, как мы регулируем ситуацию в комплексе, потому что, напомню, закон об олигархах — это не единственный инструмент, который имеет в рукаве власть», — сказал Малюська на организованной Центром экономической стратегии дискуссии об активах и интересах украинских олигархов 29 ноября.

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Министр отметил, что подобного украинскому закона не было ни в одной другой стране мира.

В то же время, добавил он, Еврокомиссия не только поставила закон об олигархах в условия евроинтеграции, но и порекомендовала Грузии смотреть на практику Украины.

«Собственно, этот закон сейчас — это ружье, которое висит на стене и вскоре выстрелит», — сказал Малюська.

Как сообщалось, закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) устанавливает четыре критерия, при соответствии трем из которых бизнесмен попадает в реестр олигархов.

Речь идет о:

— вовлечении в политику;

— владении медиа;

— значительными экономическими активами (1 млн прожиточных минимумов, или около 2,6 млрд грн, или около $71 млн);

— монопольное положение на рынке.

Закон вступил в силу в начале мая 2022 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов до войны предполагал, что этот орган может определить первых олигархов на заседании 20−25 мая.

Однако пока решением СНБО от 29 июня 2022 года утверждено лишь положение о Реестре олигархов, которое определяет организационные принципы функционирования системы предотвращения их чрезмерного влияния и порядок применения мер воздействия на них.

В июле Данилов сообщил, что под определенные законом признаки олигархов подпадают около 86 человек.