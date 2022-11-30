«Ружье выстрелит, в рукаве кое-что есть». Малюська рассказал, что происходит с исполнением закона об олигархах
Министр юстиции Денис Малюська (Фото:Руслан Ходисько, пресс-служба Минюста)
Имплементацию закона об олигархах сдерживают два фактора — отсутствие вывода Венецианской комиссии о нем и война.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Интерфакс-Украина.
«Вывода сейчас нет и, более того, насколько я понимаю, Венецианская комиссия смотрит на то, как мы регулируем ситуацию в комплексе, потому что, напомню, закон об олигархах — это не единственный инструмент, который имеет в рукаве власть», — сказал Малюська на организованной Центром экономической стратегии дискуссии об активах и интересах украинских олигархов 29 ноября.
Министр отметил, что подобного украинскому закона не было ни в одной другой стране мира.
В то же время, добавил он, Еврокомиссия не только поставила закон об олигархах в условия евроинтеграции, но и порекомендовала Грузии смотреть на практику Украины.
«Собственно, этот закон сейчас — это ружье, которое висит на стене и вскоре выстрелит», — сказал Малюська.
Как сообщалось, закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) устанавливает четыре критерия, при соответствии трем из которых бизнесмен попадает в реестр олигархов.
Речь идет о:
— вовлечении в политику;
— владении медиа;
— значительными экономическими активами (1 млн прожиточных минимумов, или около 2,6 млрд грн, или около $71 млн);
— монопольное положение на рынке.
Закон вступил в силу в начале мая 2022 года.
Секретарь СНБО Алексей Данилов до войны предполагал, что этот орган может определить первых олигархов на заседании 20−25 мая.
Однако пока решением СНБО от 29 июня 2022 года утверждено лишь положение о Реестре олигархов, которое определяет организационные принципы функционирования системы предотвращения их чрезмерного влияния и порядок применения мер воздействия на них.
В июле Данилов сообщил, что под определенные законом признаки олигархов подпадают около 86 человек.