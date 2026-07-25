Работать нельзя, отдыхать. Почему украинцы не могут отключиться от чатов

Согласно результатам анонимного опроса, проведенного командой платформы Rakuten Viber, полноценно отдыхают в отпуске лишь 43% украинцев, тогда как 57% респондентов постоянно отвлекаются на рабочие процессы. Так, 19% остаются на постоянной связи через звонки и чаты, но реагируют медленнее, 16% подключаются к работе только в исключительных случаях, 14% продолжают работать в обычном режиме из другого места, а 8% периодически просматривают рабочие чаты и электронную почту.

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Граждане, которым удается не отвлекаться на служебные дела, используют собственные методы защиты. В частности, каждый пятый респондент ограничивает доступ к рабочим задачам, отключая уведомления или оставляя технику дома.

В то же время 41% опрошенных ничего не отключают, а просто не открывают рабочие программы; 40% не сталкиваются с такой проблемой, так как их профессии не привязаны к гаджетам; 8% отключают все уведомления; 7% оставляют ноутбук или рабочий телефон дома, а 4% отключают уведомления в чатах и почте, устанавливая статус «в отпуске».

«Мы заметили тенденцию к хронической усталости у пользователей, пытающихся совмещать отдых с профессиональной деятельностью из-за постоянного психологического давления», — отметили в пресс-службе компании Rakuten Viber.

В опросе на официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие около 15 000 пользователей, среди которых преобладают люди в возрасте от 34 до 45 лет.