Официально. После обстрелов энергетической инфраструктуры Украина останавливает экспорт электроэнергии 10 октября, 20:16 Обстрел Славянской ТЭС (иллюстративное фото) (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В Министерстве энергетики Украины сообщили о вынужденной остановке экспорта электроэнергии в ЕС.

После сегодняшних ракетных обстрелов, целью которых были тепловая генерация и электрические подстанции, Украина с 11 октября 2022 прекращает экспорт электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.



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"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая возможность экспорта электроэнергии из Украины», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В Министерстве добавили, что Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, которая более 7 месяцев находится в российской оккупации.

Но 10 октября Россия совершила самую масштабную атаку на энергетическую систему Украины за весь период войны.

«Цинизм состоит в том, что были нанесены удары по всей цепи поставок — это и системы распределения электроэнергии, и генерация. Цель врага – усложнить возможность переподключения поставок электроэнергии из других источников», – отметил министр в эфире национального телемарафона.

Герман Галущенко подчеркнул, что энергетики продолжают ремонтные работы и возобновляют электроснабжение потребителям.

"Есть области, где уже восстановлено электроснабжение. Есть области, где работы продолжаются. В некоторых городах работы по подключению энергоснабжения будут продолжаться и завтра», – отметил он.

В то же время, министр призвал украинцев помочь энергетикам в восстановлении стабильности энергосистемы.

"Ключное — объединиться вокруг того, чтобы максимально снизить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки. И таким образом помочь нам быстрее стабилизировать ситуацию», — подчеркнул Герман Галущенко.

Он напомнил, что меры по уменьшению энергопотребления предпринимает не только Украина, но и вся Европа.

Напомним, что крупнейшими экспортерами электроэнергии из Украины в страны ЕС были энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК и государственная ЭКУ, которая начала работу в этом году благодаря возвратной финансовой помощи от Энергоатома.