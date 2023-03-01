«Коммуникаций с Офисом президента вообще нет». Вадим Мельник о давлении на российский бизнес, критике Гетманцева и деле Жеваго — интервью 1 марта, 14:31 Эксклюзив NV Вадим Мельник сам определил KPI для БЭБ (Фото:Олександр Медведєв / NV)

Бюро экономической безопасности ежедневно заявляет об арестах активов, обысках и сэкономленных миллиардах. Но БЭБ периодически критикуют и бизнес, и депутаты. Эффективно ли бюро, кто на него влияет, а кто давит, рассказывает глава БЭБ Вадим Мельник.



По замыслу властей, Бюро экономической безопасности должно было стать единственным органом, расследующим экономические преступления в государстве, взяв на себя функции прежде всего бывшей налоговой милиции. Впрочем, более чем за год работы этого до сих пор не произошло. В БЭБ объясняют это двумя причинами. Во-первых, становление ведомства происходит во время большой войны. Во-вторых, из-за ограниченного финансирования работают только семь территориальных отделений, а в штате не хватает ни детективов, ни аналитиков.

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Бизнес и политики критикуют БЭБ за использование «старых» методов, низкую эффективность и слабую кадровую политику. Через конкурсы в ряды ведомства попадают прежние налоговики, работающие по старым схемам. К примеру, уже в этом году двоих работников БЭБ задержали за взяточничество в Киеве и Закарпатье. Как следствие, финкомитет Совета, возглавляемый Данилом Гетманцевым, признал работу БЭБ неудовлетворительной и призвал к проведению нового конкурса на должность главы ведомства.

У БЭБ имеются и достижения, отмечает Мельник. Прежде всего активное участие в экономическом противодействии стране-агрессору, которая продолжает вести бизнес в Украине. Кроме того, благодаря аналитической работе ведомства государство экономит миллиарды на возмещении фиктивного НДС. Из-за других налоговых претензий БЭБ «страдают» компании самых богатых украинцев: Рината Ахметова, Константина Жеваго, Бориса Кауфмана и других.

Есть ли у Мельника защитники в Офисе президента? Сам он это опровергает. Несмотря на давнюю дружбу с заместителем председателя ОП Олегом Татаровым, сейчас особых контактов на Банковой у него нет. Политики не влияют, а оказывают давление на БЭБ, заявляет Мельник.

В большом интервью NV он рассказывает, есть ли будущее у российского бизнеса в Украине спойлер — нет), из-за чего сэкономленные для государства миллиарды попадают в отчеты с задержкой, и почему по громким делам БЭБ, например, против комбината Константина Жеваго, нет избирательности.

Часть ответов была получена в письменном виде при согласовании материала.

О вертикали управления и собственных KPI

