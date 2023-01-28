В Yasno объяснили, почему платежки за свет выросли, несмотря на отключение электроэнергии

28 января, 22:21
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В Yasno ответили, почему суммы в квитанциях за свет растут, несмотря на отключение (Фото:ДТЭК/Telegram)

В Yasno ответили, почему суммы в квитанциях за свет растут, несмотря на отключение (Фото:ДТЭК/Telegram)

Сумма в квитанциях за электроэнергию может возрасти, несмотря на ограничение электроснабжения из-за повышенного потребления электричества после возобновления его подачи, а также в случае несвоевременной передачи показаний счетчиков.

Об этом сообщил гендиректор поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

«Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляются… Поэтому по итогам месяца получается, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись», — написал он.

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По словам Коваленко, сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать.

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Также он отметил, что если показатели счетчиков передаются несвоевременно, то объем потребляемой электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению, которое рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее в прошлые периоды.

«Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно. Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом через месяц снизилось», — отметил Коваленко.

Он добавил, что у тех, кто передает показатели вовремя, реальное потребление электроэнергии уменьшилось.

"Поэтому сейчас важно разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показатели и регулярно платить за потребленные объемы", - резюмировал гендиректор YASNO.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid05QyFhty3AfhtU7DADVXtyCvzsRbbEsgLpp31kmjSntypdWdqDPYUuzb1SmFYA5N9l

В пятницу, 27 января, сообщалось, что в энергосистеме Украины сейчас значительный дефицит, в выходные нужно быть более экономными.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Электроэнергия Атака Свет YASNO Война России против Украины

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