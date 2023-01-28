В Yasno объяснили, почему платежки за свет выросли, несмотря на отключение электроэнергии 28 января, 22:21 В Yasno ответили, почему суммы в квитанциях за свет растут, несмотря на отключение (Фото:ДТЭК/Telegram)

Сумма в квитанциях за электроэнергию может возрасти, несмотря на ограничение электроснабжения из-за повышенного потребления электричества после возобновления его подачи, а также в случае несвоевременной передачи показаний счетчиков.

Об этом сообщил гендиректор поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

«Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляются… Поэтому по итогам месяца получается, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись», — написал он.

Видео дня

По словам Коваленко, сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать.

Также он отметил, что если показатели счетчиков передаются несвоевременно, то объем потребляемой электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению, которое рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее в прошлые периоды.

«Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно. Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом через месяц снизилось», — отметил Коваленко.

Он добавил, что у тех, кто передает показатели вовремя, реальное потребление электроэнергии уменьшилось.

"Поэтому сейчас важно разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показатели и регулярно платить за потребленные объемы", - резюмировал гендиректор YASNO.

В пятницу, 27 января, сообщалось, что в энергосистеме Украины сейчас значительный дефицит, в выходные нужно быть более экономными.