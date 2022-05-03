«Показать, кто в доме хозяин». Почему россияне требуют от Европы платить за газ в рублях 3 мая, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Кремль. Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Кремль имеет две главные цели, требуя от европейских клиентов платежи в рублях.

Россия преследует две цели, требуя от потребителей своего газа платить в рублях. Так считает Андрей Коболев, экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины.

" Я считаю, что основная цель Кремля здесь банальна — введение дополнительной ответственности покупателя газа за получение денег Газпромом", — сказал Кооблев в интервью НВ Бизнес. По его мнению, такое изменение даст формальное право Газпрому отказаться от поставок газа тем покупателям, деньги которых не дошли до Москвы по какой-либо причине, включая санкции. Таким образом, они хотят защититься от специальных счетов или арестов денег в пути.

Видео дня

«Помимо основной цели другая, политическая — показать кто в доме хозяин путем раскола единой позиции ЕС. И здесь очень важно, как отреагирует Европейская Комиссия, если кто-то решит платить за газ в рублях», — говорит Коболев. Он считает, что если европейцы закроют глаза как в случае с Германией и Северным Потоком-2, то получат военную агрессию на своей территории, поскольку Кремль считает ЕС достаточно слабым, чтобы стать его новой мишенью.

Напомним, что Россия прекратила поставлять газ в Польшу и Болгарию из-за того, что они отказались платить за энергоносители в рублях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.