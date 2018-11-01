Платежный баланс Украины "ушел в минус" на полмиллиарда долларов

В сентябре 2018 года платежный баланс Украины сведен с дефицитом на уровне $582 млн. За январь-сентябрь дефицит платежного баланса составил $418 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до $17 на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.

В январе - сентябре дефицит текущего счета увеличился до $3,9 млрд в сравнении с $1,5 млрд в соответствующем периоде прошлого года.

Кроме того, объемы экспорта товаров в сентябре сократились на 3,6% - до $3,3 млрд. При этом за январь - сентябрь экспорт товаров вырос на 9,9% - до $31,5 млрд.

Импорт товаров в сентябре составил $51 млрд, его годовые темпы роста оставались высокими (17,3%) на фоне устойчивого внутреннего спроса и высоких цен на энергоносители, отмечают в НБУ.

В целом за январь-сентябрь в сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт товаров вырос на 15,6% - до $40,6 млрд.

Чистый приток капитала по финансовому счету в сентябре составил $1,1 млрд против $1,3 млрд в прошлом году и был обеспечен операциями частного сектора прежде всего по торговым кредитам.

Кроме того, в сентябре возобновилось сокращение наличной валюты вне банков - на $142 млн. В регуляторе отмечают, что это отражает прежде всего уменьшение спроса на валюту со стороны населения.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $102 млн. За январь - сентябрь этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в $1,5 млрд.

За девять месяцев чистый приток средств по финансовому счету сформировался на уровне аналогичного периода 2017 года и составил $3,4 млрд. В результате международные резервы по состоянию на конец сентября снизились до $16,6 млрд.