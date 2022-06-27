Вранье путинского режима. Кремль «не согласен» с утверждениями, что в России произошел дефолт по валютным долговым обязательствам — Песков 27 июня, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Спикер диктатора Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он «не согласен» с информацией Bloomberg о том, что в России произошел дефолт по валютным долговым обязательствам.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлениями о дефолте в РФ, Песков сказал: «Нет, не согласны».

Спикер диктатора заявил, что утверждения о дефолте в данном случае якобы «абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен».

Видео дня

«Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей — это уже не наши проблемы», — сказал он.

По его словам, «в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет.

Информагентство Bloomberg сообщило, что страна-агрессор Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией экономических западных санкций, лишивших страну возможности платежей зарубежным кредиторам.

По данным агентства, в ночь на понедельник, 27 июня, в России закончился льготный период по выплате процентов на сумму около $100 миллионов, что подлежит выплате 27 мая, что считается событием дефолта.



Российский диктатор Владимир Путин 23 июня подписал указ, определяющий порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях, — ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только с западными кредиторами.

Несмотря на это, минфин страны-агрессора до последнего производил выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, хотя и была неудачная попытка заплатить рублями.

25 мая США закрыли последний путь для России по обслуживанию своего суверенного долга — не была продлена ключевая лицензия, которая позволяла РФ рассчитываться по государственным облигациям.

По состоянию на 27 мая со стороны России на счета инвесторов не поступили средства на сумму около $100 млн.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.