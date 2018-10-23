Первый заместитель министра агрополитики рассказал, когда в Украине отменят мораторий на продажу земли 23 октября 2018, 08:25 1328 Цей матеріал також доступний українською Фото: пресс-служба Минагрополитики По словам Мартинюка, в Украине из-за моратория на продаже земли развиваются те модели, которые имеют быструю окупаемость Фото: пресс-служба Минагрополитики

В следующем году в Украине вряд ли снимут мораторий на продажу земли, окно возможностей для принятия подобного решения откроется в первый год работы новоизбранного парламента, то есть это 2020 год.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

"Думаю, в следующем году в Украине вряд ли снимут мораторий на продажу земли. Мы вряд ли сможем иметь политическое окно возможностей для этого. Земельная реформа начата на самом деле, и этот файл загружен на 90%. Нам осталось только определить правила игры на рынке земли. То есть, как кто кому продает, кто покупает, кто сколько может этой земли сконцентрировать у себя в собственности и, главное, для чего ее использовать. Такие модели наработаны...Окно возможностей для принятия подобного решения откроется в первый год работы новоизбранного парламента. То есть это 2020 год", - сказал он.

Также Мартынюк считает, что мораторий на продажу земли не позволяет развивать фермерство в Украине.

"Все отрасли, которые требуют более-менее долгих инвестиций, это садоводство, животноводство, они все находятся на задних ролях, потому, что в агробизнесе при действии моратория, имея землю в аренде, развиваются те модели, которые имеют быструю окупаемость. Например, в растениеводство. Если с договором аренды, что-то случается, то риски минимизируются. А вот в животноводстве, где срок получения первой выручки 3 года, то соответственно возникают большие риски в модели аренды земли. В том числе поэтому у нас фермеры производят всего лишь 5% от ВВП сельского хозяйства, потому что у них нет возможности ни купить землю, ни получить кредит под эту землю", - добавил он.

Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продлевал.

В декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

В начале мая 2018 года глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен заявляла, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут в три раза после того, как снимут мораторий на ее продажу. Позже Всемирный банк оценил потери от моратория на продажу земли.

Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.

В июне два десятка организаций объединились в Коалицию за отмену моратория, подписав соответствующий меморандум.

В сентябре депутаты Верховной Рады обратились в Конституционный суд с новым представлением относительно отмены моратория на продажу сельхозземли.