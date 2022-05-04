Без сопровождения родителей. Как получить 3000 гривен внутри перемещенным детям 4 мая, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Дети, которые переместились внутри страны без сопровождения родителей, смогут получить пособие на проживание (Фото:serezniy / Depositphotos)

Дети, которые в результате войны россии против Украины переместились внутри страны без сопровождения родителей, смогут получить помощь на проживание.

Правительство приняло решение, обеспечивающее выплату пособия на проживание в размере 3000 гривен в месяц детям, которые являются внутриперемещенными лицами и переместились без сопровождения законного представителя. Решение учитывает разные формы устройства и ухода за детьми.

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В Минсоцполитики отмечают, что из-за военных действий малолетние дети до 14 лет вынужденно эвакуировались без сопровождения родителей или других законных представителей по разным причинам.

Что нужно сделать для получения ребенком помощи

Для того чтобы такие малолетние дети могли получить пособие на проживание в размере 3000 гривен в месяц, нужно подать заявление от имени ребенка родственникам, лицам, которых родители или законные представители ребенка письменно уполномочили сопровождать его, а также людям, которые временно взяли в свою семью ребенка , которая осталась без родительской заботы. Одновременно обеспечивается контроль соблюдения прав таких детей со стороны служб по делам детей.

Какова предельная дата подачи заявления

Для данной категории срок подачи заявлений на получение помощи, начиная с марта, продлен до 15 мая 2022 года.

Кто может подать заявление от имени ребенка

Согласно правительственному решению, заявление о выплате помощи на проживание внутренне перемещенному малолетнему ребенку, прибывшему без сопровождения законного представителя, может подавать от его имени:

лицо, которое находится в семейных, семейных отношениях ( в том числе крестные родители), при наличии документа, подтверждающего семейные, родственные связи лица с ребенком, выданного службой по делам детей по месту обращения;

лицо, которое родители или другие законные представители уполномочили сопровождать ребенка, что подтверждается письменным заявлением одного из законных представителей, заверенным органом опеки и попечительства;

лицо, в семью которого временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки ( при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве).

Как получить средства

Выплата помощи такому ребенку осуществляется в размере 3000 гривен в месяц, начиная с марта 2022 в случае обращения за его предоставлением до 15 мая 2022 включительно. Помощь выплачивается на текущий счет єПідтримка или банковский счет заявителя.

Кроме того, по решению Правительства с мая 2022 года продолжается выплата пособия на проживание людям, перемещенным из АР Крым, которые перемещались начиная с 2014 года и ранее получали пособие на проживание как внутренне перемещенные лица.

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