Обязательно для переселенцев. Что и как нужно сделать, чтобы успеть получить выплату 29 апреля, 01:12 Цей матеріал також доступний українською Заявку на статус ВПЛ можно подать в Дія за 7 минут (Фото:https://t.me/Zhyvytskyy)

Обязательным условием для получения денежной помощи вынужденными переселенцами является получение статуса внутри перемещенного лица (ВПЛ).

До какого числа нужно получить статус ВПЛ

Внутренне перемещенными считаются лица, покинувшие свои дома, спасаясь от опасности, но не выехавшие за границу.

Чтобы получить средства за март, нужно получить статус ВПЛ до 30 апреля. Заявку на статус ВПЛ можно подать в Действие. Занимает минут 7 максимум.

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Для чего нужен статус ВПЛ

Статус внутриперемещенного лица дает возможность:

на бесплатное временное проживание, в том числе по программе Прыхысток;

на получение ежемесячной адресной помощи ( 3000 грн — для лиц с инвалидностью и детей, 2000 грн — для других лиц);

на получение социальных и административных услуг по месту нахождения, в частности, социальных выплат и пенсии;

устроить ребенка в садик/школу ( онлайн регистрация в киевские школы начнется 1 мая);

на получение доступа к медицинской помощи и обеспечению лекарством;

на получение гуманитарной и благотворительной помощи;

на получение компенсации людям, приютившим в своих домах внутриперемещенных лиц.

Горячая линия по выплатам: 0 800 33 18 34

Как получить статус ВПО

Получение статуса производится в течение дня на безвозмездной основе.

Онлайн

Легче всего это сделать онлайн в Дія.

Оффлайн

Прибыв в безопасное место, обратитесь лично с заявлением установленной формы и документом, удостоверяющим личность, в ближайший отдел социальной защиты населения (функционируют при районных военных администрациях) или в ЦНАП.

Дети

Несовершеннолетний ребенок (старше 14 лет) может подать заявление самостоятельно, заявление за малолетних детей (до 14 лет) оформляет законный представитель. Важно не забыть документ, подтверждающий родственные отношения между ребенком и заявителем, родителям такой документ не нужен. Кроме того, лучше перестраховайтесь и возьмите с собой свидетельство о рождении ребенка.

Получив справку о пребывании на учете, вы можете сразу подать заявление на получение ежемесячной адресной помощи.

В Киеве контакты районных управлений соцзащиты — здесь, а ЦНАПов — здесь.

По возможности, перед визитом рекомендуем позвонить по телефону и уточните график работы работников, которые проконсультируют и ответят на вопросы.

Безосновательно отказать в постановке на учет вам не могут.

Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова в своем Telegram-канале отмечает, что если у вас, ваших родственников или знакомых возникли трудности с оформлением статуса, выплатами, утратой документов, можно обратиться к ней лично в Telegram или написать на почту semenova.kseniia@kmr. gov.ua.

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