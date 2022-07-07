«Нужна поддержка экономического фронта». Бизнес объяснил свою позицию по перемещению военнообязанных

7 июля, 18:11
Бизнес-сообщество выступает за свободное передвижение граждан внутри страны (Фото:Государственная пограничная служба)

Бизнес-сообщество выступает за свободное передвижение граждан внутри страны (Фото:Государственная пограничная служба)

Бизнес-сообщество приветствует отмену необходимости получать разрешение на перемещение военнообязанных между областями.

Как говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, документ о порядке получения военнообязанными разрешения на перемещение между областями Украины вызвал большую обеспокоенность предпринимателей — но, к счастью, был отменен начальником Генштаба ВСУ.

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«По опубликованной в медиа информации, обновленный документ (вместо отмененного порядка) будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Поэтому, со своей стороны, бизнес готов приобщаться и предоставлять соответствующие предложения к документу, ведь, безусловно, крайне необходимо во время военного положения держать крепкий фронт. И в то же время важно поддерживать и экономический фронт, сердцем которого является бизнес, ведь для эффективной работы бизнеса чрезвычайно важна возможность свободного передвижения внутри страны, возможность выезжать в краткосрочные загранкомандировки, а также единый формат и порядок бронирования работников, который бы четко и прозрачно применялся всеми привлеченными органами власти», — говорится в заявлении.

В Ассоциации надеются на дальнейшее сотрудничество между властью и бизнесом, а также на то, что голос предпринимателей будет услышан.

Как сообщалось, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в среду, 6 июля, сообщил, что Генеральный штаб упразднит порядок выдачи разрешений для выезда военнообязанных и отправит его на доработку.

«Существующая законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов», — добавил он.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Военное положение Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военкомат Европейская Бизнес Ассоциация Украинский бизнес Валерий Залужный

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