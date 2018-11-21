Пенсионный фонд получит почти миллиард гривен от растаможки автомобилей на еврономерах

Госбюджете на 2019 год предусматривает увеличение доходов на 950 млн грн за счет введения новых правил растаможки автомобилей

Законопроект о государственном бюджете на 2019 год предусматривает увеличение доходов на 950 млн грн за счет введения новых правил растаможки ввозимых из-за границы автомобилей.

Об этом говорится в доработанном проекте закона № 9000.

Отмечается, что растаможка авто на еврономерах, ввезенных в Украину в режиме транзита или временного ввоза за последние четыре года, может принести около 1 млрд грн. Их намерены направить в спецфонд госбюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда в объеме 1 млрд грн.

Вместе с тем, освободили от налогообложения акцизом ввоз в Украину кузовов для легковых автомобилей при условии их дальнейшего использования для изготовления автомобилей - ожидается, что это снизит поступления в бюджет на 50 млн грн.

Напомним, что в июле, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №8487 и 8488, разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах. Однако, в сентябре профильный парламентский комитет заблокировал данные законопроекты.

6 ноября комитет рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей. Также комитет рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах.

8 ноября, Верховная Рада Украины изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей на еврономерах.