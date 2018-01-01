Пенсионные выплаты после перерасчета увеличатся на сумму от 17% до 40% - вице-премьер Сегодня, 11:12 241 Цей матеріал також доступний українською Розенко анонсировал "осовременивание пенсий" с 1 марта 2019 года Фото: Ігор Жданов via Facebook

С 1 марта 2019 года пенсионные выплаты в Украине будут ежегодно возрастать на сумму от 17% до 40%.

Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире телеканала Прямой.

"1 марта 2019 года, и потом каждого 1 марта следующего года будет проводиться автоматическое осовременивание всех пенсий, которые получают люди. <...> Мы считаем, что в среднем от 17% до 40% будут возрастать пенсионные выплаты для людей, и это будет независимо от любой власти делаться", - сообщил он.

Помимо этого Розенко анонсировал перерасчет пенсий военным пенсионерам с 1 января 2019 года.

"Примерно полмиллиону людей - военным пенсионерам - будет выполнен перерасчет пенсий", - отметил вице-премьер.

Напомним, что в декабре Верховная Рада увеличила на 10,8 млрд грн расходы государственного бюджета-2018 на выплату пенсий - с 139,3 млрд до 150,1 млрд грн.