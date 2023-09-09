Пенсии в Украине: стало известно, засчитают ли украинцам стаж работы в Польше

9 сентября, 08:20
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Стаж в Польше засчитывается в Украине (Фото:Alamy via Reuters)

Стаж в Польше засчитывается в Украине (Фото:Alamy via Reuters)

Стаж, приобретенный на территории Польши, учитывается в страховой стаж для определения права на получение пенсии в Украине.

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Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Стаж украинца в Польше засчитывается в Украине

Приобретенный на территории Польши стаж учитывается в страховой стаж для определения права на получение пенсии в Украине. Это предусмотрено соглашением между Украиной и Польшей о социальном обеспечении от 18.05.2012.

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При подсчете стажа для назначения пенсии приобретенный в Украине и в Польше стаж суммируется.

Например, если человек 25 лет работал в Украине и 5 лет — в Польше, он имеет право на назначение пенсии по возрасту в Украине, поскольку в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет ему необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа.

Напомним, в связи с войной немало украинцев выехали на временное проживание в Польшу. По последним данным, сейчас в Польше находится около 968 тысяч украинцев, а еще в феврале их было около 1,3 млн.

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Требования к стажу в Украине

В Украине для выхода на пенсию в 60 лет в 2023 году стаж должен составлять не менее 30 лет. А в 2024 году уже понадобится от 31 года стажа.

Если в 2024 году вы не накопите от 31 года стажа, то придется ждать пенсионные выплаты в 63 или 65 лет.

В общем, увеличение стажа запланировано до 2028 года, когда мужчинам и женщинам нужно будет официально отработать от 35 лет.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Беженцы Польша Мигранты Пенсии Стаж Работа в Польше Украинцы за границей

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