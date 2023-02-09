Прекратить выплату или отказать в назначении. Кому из украинцев могут временно отменить пенсии
В Минсоцполитики предложили временно лишать пенсий некоторых нарушителей закона — Новости Украины (Фото:Roman Synkevych 🇺🇦\unsplash)
В конце января Министерство социальной политики предложило временно лишать пенсионных выплат некоторых граждан или на определенный период отказывать им в назначении пенсий.
Речь идет о лицах, совершивших уголовные правонарушения, угрожающие национальной безопасности Украины. Соответствующий законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности Украины, появился на сайте Минсоцполитики.
В соответствии с законопроектом предлагают внести изменения в законодательство и прекратить выплату пенсии или не назначать ее лицу, отбывающему наказание за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:
- 109 (действия, направленные на насильственную смену власти);
- 110 (посягательство на территориальную целостность);
- 111 (государственная измена);
- частями третьей-восьмой статьи 111-1 (коллаборационизм).
Выплата должна прекращаться с даты вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Отмечается, что после отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного названными статьями, выплата пенсии возобновляется или она может быть назначена.
В частности, в законопроекте говорится, что нововведения также касаются лиц, которые приобрели процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 109, 110, 111 или частями третьей - восьмой статьи 1111 Уголовного кодекса Украины лицами, местонахождение которых неизвестно или они скрываются от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины/ объявлены в розыск.
Также речь идет о прекращении выплаты пожизненного денежного содержания и пенсий лицам, которым выплаты были назначены в порядке и на условиях, определенных законами Украины:
- О судоустройстве и статусе судей;
- О Конституционном Суде Украины;
- О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц;
- О научной и научно-технической деятельности;
- О государственной службе;
- О прокуратуре;
- О статусе народного депутата Украины;
- О пенсионном обеспечении;
- О дипломатической службе;
- О Национальном банке Украины;
- О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов;
- О службе в органах местного самоуправления;
- О судебной экспертизе;
- О Кабинете Министров Украины;
- Таможенный кодекс Украины;
- Положение о помощнике-консультанте народного депутата.
После отбывания наказания им может быть назначена выплата по общим основаниям и исчислена в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Напомним, ранее NV рассказывал, что известно о перерасчете пенсионных выплат в 2023 году.