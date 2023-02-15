Индексация 2023 года состоится. Когда, кому и насколько планируют повысить пенсии 15 февраля, 08:03 Индексация пенсий 2023 — последние новости (Фото:Pixabay.com)

В Украине в 2023 году не планируется повышение пенсий, ведь приоритетность бюджета направлена на оборонную сферу. Ранее в Минсоцполитики сообщили, что в новом году будет проведена индексация пенсий, однако позже вокруг этой темы возникло много недоразумений.

NV попытался разобраться, состоится ли индексация пенсий весной 2023 г. и насколько могут повысить выплаты пенсионерам.

Индексация пенсий 2023 года: когда она состоится

12 февраля Минсоцполитики сообщило, что индексация пенсий в 2023 году состоится с 1 марта. В ведомстве заявили, что в настоящее время они готовят проект решения Правительства, которое будет вынесено на рассмотрение Кабинета Министров в ближайшее время.

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Согласно Закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года. "Правительство, как это было ранее обещано Премьер-министром и Президентом, будет осуществлять индексацию вовремя", - говорится на сайте министерства.

На сколько могут вырасти пенсии

В ведомстве не публиковали официальную информацию по этому поводу.

«Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, что такая индексация состоится в марте. Сейчас производим расчеты», — сообщила Министр соцполитики Оксана Жолнович 11 февраля в интервью Укринформ.

Формула индексации предусмотрена статьей 42 Закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании . Чтобы узнать коэффициент повышения используют два показателя: 50% уровня инфляции за предыдущий год и 50% темпов роста средней зарплаты за последние годы. Поэтому ориентировочно, в 2023 году индексация пенсий должна быть равна 22%, считает Социальная информационная платформа, руководствуясь следующим примером расчета: 30% инфляции + 14% темпов роста зарплаты x 50% = 22%.

Ранее сообщалось, что повышение пенсий в результате их индексации ожидают на 5,4%. Министерство экономики, в свою очередь, предполагало, что процент индексации составит 3-4%.

Недавно в эфире телемарафона заместитель председателя ПФУ Ирина Ковпашко прокомментировала, что в среднем пенсии увеличатся на 5%.

Ранее Андрей Рева, эксминистр соцполитики и один из авторов мартовской индексации рассказал, что вероятная индексация ожидается на уровне 24%. Этим он поделился в комментарии OBOZREVATEL.

Кого коснется индексации пенсий

Особое внимание обещают уделить индексации пенсий госслужащим и научным сотрудникам.

Вышеупомянутая заместитель председателя правления пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко также назвала категории лиц, которым будут повышены пенсионные выплаты:

чернобыльцы;

лица с инвалидностью;

лица, получающие пенсию в связи с потерей кормильца;

лица, получающие пенсию в связи с выслугой лет;

лица, получающие пенсию по возрасту.

Напомним, ранее NV рассказывал, как самостоятельно увеличить пенсию на 63% в Украине.