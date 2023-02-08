Четыре категории. Кто из пенсионеров может получить доплаты в 2023 году 8 февраля, 07:42 Надбавки к пенсии в 2023 году — Новости Украины (Фото:NewAfrica / Depositphotos)

Несмотря на то, что повышение пенсий в 2023 году на Украине не планируется в связи с войной, некоторые категории пенсионеров могут получить доплаты.

Об этом сообщает издание На пенсии.

Прибавка за возраст

Это касается пенсионеров, достигших определенного возраста, а именно 75 лет и 80 лет. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигшим указанного возраста после 1 марта 2021 года, устанавливается и выплачивается с даты достижения ими вышеуказанного возраста. Прибавка действует на всей территории страны. Деньги выплачиваются ежемесячно в дополнение к основной пенсии.

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В 2020 году правительство приняло постановление № 849, целью которого стало поддержание наиболее уязвимых категорий лиц, достигших соответствующего возраста и имеющих длительный страховой стаж. Ею установили размер компенсационных выплат для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и старше, и для пенсионеров, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста. Эти доплаты начисляются органами Пенсионного фонда Украины автоматически без обращения пенсионеров.

Лица, достигшие семидесятилетнего возраста, имеют право на доплату в сумме 300 гривен;

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получают 456 гривен ежемесячно;

Пенсионеры старше 80 лет имеют право на компенсационную выплату в размере 579 грн.

Доплата за донорство

Пенсионеры, имеющие статус почетного донора крови, имеют право на ежемесячную прибавку в размере 10% от прожиточного минимума. В настоящее время она составляет 258,90 гривен в месяц. Размер надбавки напрямую зависит от размера прожиточного минимума, поэтому в случае его повышения ее размер также будет увеличен.

Чтобы получить статус почетного донора в Украине, человек должен бесплатно сдать 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Доплата за детей

Пенсионеры, на содержании которых находятся дети младше 18 лет, также могут получать надбавки к пенсии в размере по 150 грн за каждого ребенка. Эту сумму добавляют к пенсиям по возрасту, по инвалидности и выслуге лет, назначенных в соответствии с законами Украины О пенсионном обеспечении и Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Для получения надбавки необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии, и добавить документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.

Доплаты за дополнительный стаж

Дополнительные выплаты получат пенсионеры, рабочий стаж которых превышает установленные законом нормы. Сумма доплаты рассчитывается в размере 1% пенсии за каждый полный сверхурочный год трудового стажа.

Наибольшую доплату получают пенсионеры, чей трудовой стаж превышает 35−40 лет. Такая надбавка исчисляется от суммы установленного прожиточного минимума (в начале 2023-го — 2093 гривны).

Напомним, ранее NV рассказывал, кто из украинцев может утратить право на пенсию по потере кормильца.