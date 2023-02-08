Четыре категории. Кто из пенсионеров может получить доплаты в 2023 году

8 февраля, 07:42
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Надбавки к пенсии в 2023 году — Новости Украины (Фото:NewAfrica / Depositphotos)

Надбавки к пенсии в 2023 году — Новости Украины (Фото:NewAfrica / Depositphotos)

Несмотря на то, что повышение пенсий в 2023 году на Украине не планируется в связи с войной, некоторые категории пенсионеров могут получить доплаты.

Об этом сообщает издание На пенсии.

Прибавка за возраст

Это касается пенсионеров, достигших определенного возраста, а именно 75 лет и 80 лет. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигшим указанного возраста после 1 марта 2021 года, устанавливается и выплачивается с даты достижения ими вышеуказанного возраста. Прибавка действует на всей территории страны. Деньги выплачиваются ежемесячно в дополнение к основной пенсии.

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В 2020 году правительство приняло постановление № 849, целью которого стало поддержание наиболее уязвимых категорий лиц, достигших соответствующего возраста и имеющих длительный страховой стаж. Ею установили размер компенсационных выплат для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и старше, и для пенсионеров, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста. Эти доплаты начисляются органами Пенсионного фонда Украины автоматически без обращения пенсионеров.

  • Лица, достигшие семидесятилетнего возраста, имеют право на доплату в сумме 300 гривен;
  • Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получают 456 гривен ежемесячно;
  • Пенсионеры старше 80 лет имеют право на компенсационную выплату в размере 579 грн.

Доплата за донорство

Пенсионеры, имеющие статус почетного донора крови, имеют право на ежемесячную прибавку в размере 10% от прожиточного минимума. В настоящее время она составляет 258,90 гривен в месяц. Размер надбавки напрямую зависит от размера прожиточного минимума, поэтому в случае его повышения ее размер также будет увеличен.

Чтобы получить статус почетного донора в Украине, человек должен бесплатно сдать 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

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Доплата за детей

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Пенсионеры, на содержании которых находятся дети младше 18 лет, также могут получать надбавки к пенсии в размере по 150 грн за каждого ребенка. Эту сумму добавляют к пенсиям по возрасту, по инвалидности и выслуге лет, назначенных в соответствии с законами Украины О пенсионном обеспечении и Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Для получения надбавки необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии, и добавить документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.

Доплаты за дополнительный стаж

Дополнительные выплаты получат пенсионеры, рабочий стаж которых превышает установленные законом нормы. Сумма доплаты рассчитывается в размере 1% пенсии за каждый полный сверхурочный год трудового стажа.

Наибольшую доплату получают пенсионеры, чей трудовой стаж превышает 35−40 лет. Такая надбавка исчисляется от суммы установленного прожиточного минимума (в начале 2023-го — 2093 гривны).

Напомним, ранее NV рассказывал, кто из украинцев может утратить право на пенсию по потере кормильца.

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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Пенсии Пенсионный фонд Пенсионеры Выплаты Пенсионные накопления Соцсектор

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